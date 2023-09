Annalena Baerbock im US-Kongress Neue Freunde auf dem „Hill“

Die deutsche Außenministerin will bei ihrer Tour durch die USA vor allem eines: die andere Meinung hören und das Lager der US-Republikaner erreichen. Baerbock hat Texas hinter sich gelassen und ist nun wieder in der Hauptstadt: Washington, District of Columbia, kurz: D.C. Dort das Amerika der kleinen Leute, hier in der „Washington D.C. Bubble“ das Amerika der politischen Elite. Die andere Meinung, für die sich die Grünen-Politikerin in den Tagen ihrer USA-Tour interessiert, liefern ihr vor allem die US-Republikaner. Die Bande zu den US-Demokraten sind bewährt. Man kennt sich, man mag sich, man vertraut sich. Ihren demokratischen Amtskollegen Antony Blinken trifft sie, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ohnehin fast ständig – und ist mit ihm „wöchentlich im Gespräch“. Beim gemeinsamen Auftritt mit Baerbock betont Blinken, dass man alles tun werde, damit die Ukraine ihre territoriale Sicherheit und Integrität wiedererlangen könne. Baerbock gibt sich überzeugt: „Putins Brechstange aus Hass wird den ukrainischen Überlebenswillen nicht brechen.“ Auch Blinken betont: „Putin ist kläglich gescheitert.“ Zu Fragen nach der Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ „Taurus“ äußert sich Baerbock zurückhaltend. Noch klingt es nicht nach Zusage, auch wenn sie sagt, die Ukraine brauche Waffensysteme, um „hinter die Minengürtel der russischen Streitkräfte zu kommen“. Die Bundesregierung sei in dieser Frage derzeit „ganz intensiv in der Prüfung“. Blinken und Baerbock -- zwei politische Freunde, wobei Blinken „den Atlantik schmaler gemacht“ habe, so tief sei das Vertrauen, sagt Baerbock.