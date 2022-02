Ukraine-Krieg : Baerbock reist zur UN-Vollversammlung - vorher Treffen im „Weimarer Dreieck“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: AP/John MacDougall

Berlin Erst zum elften Mal in 70 Jahren hat die UN-Vollversammlung eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Dabei gibt es ein klares Ziel mit Blick auf Russland. Die deutsche Außenministerin spricht zuvor in Polen mit drei Amtskollegen.

Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Dienstag nach New York reisen, um bei der Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) eine Rede zum Krieg Russlands gegen die Ukraine zu halten. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit.

Zuvor nimmt die Grünen-Politikerin demnach auf Einladung des polnischen Außenministers Zbigniew Rau in Lodz gemeinsam mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian an einem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks teil. Auch in Lodz werde der russische Angriffskrieg im Vordergrund der Gespräche stehen.

Nach polnischen Angaben sollte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Video an den Gesprächen teilnehmen. Die Dreiertreffen von Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Polens im Format des „Weimarer Dreiecks“ finden seit 30 Jahren statt.

Bei der Sitzung der UN-Vollversammlung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine in New York handelt es sich erst um die elfte derartige Dringlichkeitssitzung in mehr als 70 Jahren. Westliche Staaten hoffen, dass möglichst viele der 193 Mitgliedsländer den Angriffskrieg Russlands verurteilen und damit die weltweite Isolation der russischen Führung sichtbar machen. Minimalziel ist es, die Stimmen für eine Resolution aus dem Jahr 2014 zu übertreffen, die ein russisches Referendum auf der Krim für ungültig erklärte. Damals votierten 100 Mitgliedsstaaten für den Text.

(peng/dpa)