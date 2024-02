Erste Beratungen Baerbock lobt Weimarer Dreieck – „Ideenschmiede und Kraftzentrum“

„Für ein starkes, widerstandsfähiges Europa in stürmischen Zeiten kann das Weimarer Dreieck mehr denn je in seiner 30-jährigen Geschichte Kraftzentrum und Ideenschmiede sein“, sagte die Außenministerin Annalena Baerbock am Montag vor dem Abflug zum Treffen mit ihren Amtskollegen aus Frankreich und Polen im Schloss de la Celle bei Paris. Die Stärke des 1991 in Weimar begründeten Gesprächsformats liege darin, dass man in den drei Ländern aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf Europa schaue. „Dass wir daraus Impulse entwickeln, erwarten die Menschen in Europa zu Recht.“