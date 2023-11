„Unangenehm mitanzusehen“ Empörung nach Baerbock-Kussversuch durch Minister in Kroatien

Empörung über den eigenen Außenminister, Mitleid mit der deutschen Amtskollegin: Kroatiens Medien berichteten am Freitag über einen „peinlichen Moment“, der sich diese Woche beim Treffen europäischer Innen- und Außenminister in Berlin zutrug. In einem Video ist zu sehen, wie der kroatische Außenminister Gordan Grlic-Radman (65) während der Aufnahme eines Gruppenfotos erfolglos versucht, Kollegin Annalena Baerbock (42) zu küssen.