Baerbock zum Angriff auf die Ukraine : „Dieser Krieg wird auch für uns in Deutschland Folgen haben“

Berlin Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland den Bruch „elementarster Regeln der internationalen Ordnung“ vorgeworfen. Auch die Bevölkerung in Deutschland hat sie auf Folgen der Eskalation eingestimmt.

„Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, sagte sie in einer am Donnerstag. Russland habe den Konflikt durch Lügen und Propaganda lange vorbereitet. „Russland allein hat diesen Weg gewählt“, betonte sie und verwies auf zurückgewiesene Gesprächsangebote. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertigt.“ Der russische Präsident Wladimir Putin wolle demokratische Tendenzen in der Ukraine zerstören. „Präsident Putin, diesen Traum werden Sie niemals zerstören können“, fügte Baerbock hinzu. Auch in Russland würden sich viele Menschen für das Vorgehen ihrer Führung schämen.