„Monströse Militärbürokratie“ in Russland Wagner-Chef erwartet Einnahme von Bachmut im März oder April

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, geht von einer Eroberung der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut erst im „März oder April“ aus - und macht die „monströse Militärbürokratie“ in Russland für das langsame Vorankommen verantwortlich. „Ich denke, es wird im März oder April sein“, sagte Prigoschin in Videos, die in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht wurden. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko erklärte, sein Land werde sich Russlands Offensive nur im Falle eines ukrainischen Angriffs anschließen.