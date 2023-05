Kampf um Bachmut Wagner-Chef wirft russischer Armee Flucht vor

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat der russischen Armee vorgeworfen, nach den monatelangen heftigen Kämpfen um Bachmut die „Flucht“ ergriffen zu haben. Die Verteidigungslinien der russischen Armee in der Gegend von Bachmut „kollabieren“, während die russische Militärführung die Lage „verharmlost“, sagte Prigoschin am Freitag in einem Video.