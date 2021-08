Zahl liegt höher als am Dienstag : Laut Auswärtigem Amt noch mehr als 200 Deutsche in Kabul

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Dienstag angegeben, dass sich noch rund 100 Deutsche in Kabul aufhalten. Foto: dpa/Annegret Hilse

Berlin Am Dienstag hatte Außenminister Heiko Maas noch von 100 Deutschen und ihren Familien vor Ort gesprochen. Warum die Zahl jetzt höher liegt, erklärt das Auswärtige Amt.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul halten sich nach Angaben des Auswärtigen Amts noch mehr als 200 deutsche Staatsbürger auf. Die Zahl liege höher als noch am Vortag, „weil sich weiterhin Menschen bei uns melden“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. 540 Deutsche seien bereits ausgeflogen worden. Am Dienstag hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) von rund 100 Deutschen vor Ort und ihren Familien gesprochen.