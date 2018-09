Auswärtiges Amt: Türkei hat kürzlich inhaftierten Deutschen freigelassen

Berlin Die Türkei hat einen aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen freigelassen. Ausreisen kann er aber nicht. Das Auswärtige Amt bestätigte außerdem, dass ein Deutscher im Juli 2017 in der Türkei verurteilt wurde.

Die Türkei hat nach Angaben des Auswärtigen Amtes kürzlich einen aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen freigelassen. Gegen den Betroffenen sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, so dass er nicht ausreisen könne, sagte die Außenamtssprecherin Maria Adebahr am Mittwoch in Berlin. Damit seien nun noch sechs Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Weitere Angaben zu dem Fall machte Adebahr aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.