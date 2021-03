Deutsche Politiker betroffen : Auswärtiges Amt ruft China zu Rücknahme von Sanktionen auf

Berlin Die EU hat einige Chinesen mit Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen belegt - und China reagiert mit Strafmaßnahmen gegen Politiker, Wissenschaftler und Organisationen aus der EU. Das löst auch in Deutschland Empörung aus.

Unterdessen rief die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Bundesregierung zu einem schärferen Vorgehen gegenüber China auf. Diese müsse "brutale Völkerrechtsverbrechen in China offener denn je kritisieren und den chinesischen Botschafter einbestellen", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) laut Vorab-Bericht. Die niederländische Regierung hatte dies bereits am Montag getan. "Wir fordern Bundeskanzlerin Merkel auf, in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag volle Solidarität mit allen Menschen zu zeigen, die sich unermüdlich für Demokratie und Menschenrechte in China einsetzen."