Wikileaks-Gründer Australischer Premier freut sich über Heimkehr von Julian Assange

Ein US-Gericht hatte wenige Stunden zuvor einen Deal zwischen Assange und der Justiz abgesegnet. Im Gegenzug für ein teilweises Schuldbekenntnis bezüglich amerikanischer Spionagevorwürfe wurde ihm die fünfjährige Haftzeit in Großbritannien angerechnet. Damit ist er nun ein freier Mann. Er sollte am Mittwochabend (Ortszeit) in Australien ankommen. Von 2010 an hatte Wikileaks geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan der Whistleblowerin Chelsea Manning veröffentlicht.