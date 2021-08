Trotz Umweltkatastrophen : Australien weist ehrgeizigere Klimaschutzziele nach IPCC-Bericht zurück

Sydney Das Land zählt seit langem zu einem der stark von den Folgen des Klimawandels getroffenen Regionen: Dürren, Waldbrände, Küstenerosion und das Absterben des Great Barrier Reefs. Trotzdem sieht der Premierminister keinen Grund zum Handeln.

Australien steht in der globalen Klimakrise an vorderster Front. Das Land gehört zu den größten Exporteuren von Kohle und Erdgas und ist zugleich Opfer mehrerer durch den Klimawandel verstärkten Umweltkatastrophen. In den vergangenen Jahren erlebte es mehrere starke Dürren, die größten Buschfeuer in der Geschichte, Überschwemmungen und Küstenerosion.