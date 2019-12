Über 40 Grad in Australien : Volkszorn in der Hitzewelle

Australische Feuerwehrleute im Einsatz nahe Sydney. Foto: dpa/Dean Lewins

Sydney Australien misst Rekordtemperaturen – die Durchschnittstemperatur liegt über 40 Grad. Zugleich wüten weiter verheerende Buschfeuer. Derweil wächst auch die Kritik an Regierungschef Scott Morrison: wegen seiner Klimapolitik und weil er sich nicht blicken lässt.

Von Barbara Barkhausen

Derzeit zieht eine extreme Hitzewelle über ganz Australien. Am Dienstag kletterte das Thermometer nach Angaben der nationalen Wetterbehörde auf einen Rekord: Die Durchschnittstemperatur im Land betrug demnach 40,9 Grad – ein halbes Grad über dem bisherigen Rekord von 40,3 Grad, der am 7. Januar 2013 gemessen worden war. Einige Orte im Landesinneren verzeichneten mehr als 45 Grad.

Ureinwohner im zentralaustralischen Alice Springs warnten bereits davor, dass sich das Land auf „interne Flüchtlinge“ einstellen müsse, weil viele die Temperaturen im Landesinneren nicht mehr aushalten könnten und zudem die Wasserreserven zur Neige gingen. Doch die hohen Temperaturen beschränken sich bei Weitem nicht auf das Zentrum des Landes. Auch in der am Meer gelegenen Millionenstadt Perth im Südwesten maß man drei Tage in Folge über 40 Grad – ein Rekord für Dezember, der auf der Südhalbkugel ein Sommermonat ist. Die Hitzewelle soll zudem noch mehrere Tage andauern. Der Rekord vom Dienstag könnte also nochmals gebrochen werden.

Die extremen Temperaturen belasten das Land noch zusätzlich, das seit Monaten mit einer lang anhaltenden Dürre und seit Wochen mit schweren Buschfeuern kämpft. Allein im Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, brennen über 100 Buschfeuer, mehr als 50 davon waren am Mittwoch außer Kontrolle geraten.

Bisher sind mehr als 700 Häuser abgebrannt und sechs Menschen ums Leben gekommen. Auch über 2000 Koalas sollen in den Feuern verbrannt sein. Zeitweise kämpfte die Feuerwehr gegen eine 6000 Kilometer lange Feuerfront. Sydney litt über Tage unter dem Rauch, den der Wind bis in die Millionenmetropole trieb und der die Luft verpestete.

Weil die Brände seit Wochen nicht nachlassen, gerät auch Australiens Premierminister Scott Morrison immer mehr unter Druck. Zahlreiche Bürger kritisierten Morrison in sozialen Medien – er reagiere unzureichend auf die Naturkatastrophe. Obwohl im ganzen Land der Busch brennt, ist der Regierungschef nach lokalen Medienberichten derzeit im Urlaub. Auf Twitter posteten die Menschen deswegen unter den Hashtags „Where the bloody hell are you?“ („Wo zum Teufel bist du?“) und „Fire Morrison“ und machten ihrem Unmut Luft. Viele kritisierten, dass Morrison keinerlei Führungsqualitäten zeige.