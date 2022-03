China-Deal der Salomonen : Australien und Neuseeland zeigen sich besorgt

Canberra Nachdem ein Dokument durgesickert ist, in dem von einer möglichen Stationierung chinesischer Truppen auf den Salomonen die Rede ist, steigt die Sorge in den großen ozeanischen Ländern. Es wird noch weitere Gespräche geben.

Die Regierungschefs von Australien und Neuseeland haben sich am Montag besorgt über die Möglichkeit einer chinesischen Militärpräsenz auf den pazifischen Salomonen geäußert. In der vergangenen Woche war ein Dokument durchgesickert, aus dem hervorgeht, dass Peking seine Militärpräsenz in dem Inselstaat ausbauen könnte. Beispielsweise könnten Schiffe dort anlegen. Der australische Premierminister Scott Morrison sagte, er habe am Wochenende mit seiner neuseeländischen Kollegin Jacinda Ardern über die Entwicklung gesprochen.