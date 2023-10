Gegner der Reform befürchten besondere Privilegien Australien hält Referendum über mehr Mitspracherechte für Indigene ab

In Australien wird am Samstag ein Referendum über mehr Mitspracherechte der indigenen Bevölkerung abgehalten. Ziel der Reform ist ein in der Verfassung verankertes Recht der indigenen Australier, bei Gesetzen angehört zu werden, die sie betreffen. Laut der Wahlkommission haben sich mehr als 17 Millionen Menschen für das Referendum angemeldet - so viele wie noch nie bei einer Volksabstimmung. Umfragen zufolge sind allerdings fast 60 Prozent der Australier gegen die Reform.