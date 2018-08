Australien: Premier Malcolm Turnbull tritt zurück - Scott Morrison übernimmt

Canberra Seit Tagen hat sich Australiens Regierungschef gegen ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit gestemmt. Am Ende muss Malcolm Turnbull den parteiinternen Machtkampf verloren geben. Sein Nachfolger wird Scott Morrison.

Australiens Premierminister Malcolm Turnbull tritt nach einer Revolte innerhalb seiner eigenen Partei zurück. Der 63-Jährige gibt den Parteivorsitz der Liberalen und damit auch das Amt des Regierungschefs auf. Nachfolger wird Scott Morrison. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich am Freitag in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch, wie Partei-Generalsekretärin Nola Marino sagte. Damit hat seit 2007 kein australischer Premierminister mehr eine volle Amtszeit durchgehalten.

Turnbull hatte Australien seit September 2015 regiert. Angesichts schlechter Umfragewerte und einer verlorenen Nachwahl büßte der als gemäßigt geltende Politiker intern immer mehr an Rückhalt ein. Den entscheidenden Schlag versetzten ihm am Donnerstag drei prominente Minister, die gemeinsam ihren Abschied aus dem Kabinett bekanntgaben. Damit hatte Turnbull in seiner Fraktion offenbar keine Mehrheit mehr.