Indopazifik Australien investiert massiv in neue Kriegsschiffe

Kriegsschiffe aus zwölf Ländern nehmen an einer internationalen Flottenschau in der Sagami-Bucht südlich von Tokio teil, darunter auch aus Australien. Das Land will seine Marine in den kommenden Jahren umstrukturieren und die Verteidigungsausgaben deutlich aufstocken. Dazu will die Regierung innerhalb des nächsten Jahrzehnts 11,1 Milliarden australische Dollar (6,7 Milliarden Euro) zusätzlich in die Kampfflotte investieren.

Foto: dpa/Iori Sagisawa