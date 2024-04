Alle vier Tage stirbt eine Frau Häusliche Gewalt ist in Australien eine „nationale Krise“

„Es ist ganz klar, dass wir mehr tun müssen. Es reicht nicht aus, nur Mitgefühl zu haben“, sagte Albanese am Montag dem Fernsehsender Nine Network. Im Durchschnitt sterbe alle vier Tage eine Frau durch die Hand ihres Partners. Albanese kündigte an, er werde am Mittwoch ein Treffen mit den Regierungschefs der australischen Bundesstaaten und Territorien veranstalten, um eine koordinierte Reaktion zu erörtern. Allein in Melbourne hatten am Sonntag schätzungsweise 15 000 Menschen demonstriert. In diesem Jahr sind in Australien bereits 27 Frauen durch geschlechtsspezifische Gewalttaten ums Leben gekommen.