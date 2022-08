„Regierungsführung durch Täuschung : Australiens Ex-Premier Morrison wegen Sondervollmachten in der Kritik

Der australische Ex-Premierminister Scott Morrison hat in der Frühphase der Corona-Pandemie heimlich politische Befugnisse an sich gezogen (Archivbild) Foto: AP/Rick Rycroft

Canberra Im Durcheinander der Corona-Pandemie hat sich der damalige Regierungschef die Kontrolle über mehrere Ministerien gesichert. Mindestens zwei Ressortchefs wussten davon aber gar nichts.

Der australische Ex-Premierminister Scott Morrison hat in der Frühphase der Corona-Pandemie heimlich politische Befugnisse an sich gezogen. Nachfolger Anthony Albanese sagte am Dienstag, Morrison habe zwischen März 2020 und Mai 2021 unter anderem die Kontrolle über die Kabinettsposten für Gesundheit, Finanzen, Inneres und Industrie übernommen, ohne die meisten Volksvertreter oder die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu setzen. Auch aus Morrisons Partei kam Kritik.