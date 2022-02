Die erste Station ihrer Nahost-Reise führte Baerbock nach Israel. Damit setzt sie ein Zeichen und betont, wie wichtig ihr die Freundschaft beider Länder ist. Zum Auftakt besuchte sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.

Am 9. Februar steigt Außenministerin Annalena Baerbock in das Regierungsflugzeug. Sie reist zu Antrittsbesuchen nach Israel, in die Palästinensischen Autonomiegebiete, sowie nach Jordanien und Ägypten.