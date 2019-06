Atomabkommen : Maas mitten in der Krise

Maas mitten in der Krise

Teheran Seinen Besuch im Iran beendet Bundesaußenminister Heiko Maas ohne konkrete Ergebnisse. Sein Einsatz für das Atomabkommen wird durch innenpolitische Differenzen im Iran verkompliziert.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei seinem Besuch in Teheran die Verärgerung der iranischen Regierung über mangelnde Fortschritte zur Rettung des Atomabkommens zu spüren bekommen. Wenn Europa nicht bald konkrete Schritte zum Schutz des Iran-Handels vor amerikanischen Sanktionen vorweisen könne, stehe das Abkommen vor dem Aus, erklärte Maas’ iranischer Kollege Dschawad Sarif. Ohne Hilfe für den Handel dürften sich die schwere Wirtschaftskrise im Iran und die internationale Isolierung des Landes noch weiter verschärfen. Einigen mächtigen Kräften in der Islamischen Republik wäre das ganz recht.

Ruhanis Regierung droht mit einem Ende des Atomvertrags Anfang Juli, falls sich bis dahin nichts tut. Maas, der das Abkommen zusammen mit seinen europäischen Kollegen retten will, warb in Teheran deshalb für das Zahlungsinstrument Instex, das einen Handelsaustausch zwischen Europa und dem Iran sichern und bald einsatzbereit sein soll. „Wunder“ könne er aber nicht versprechen. Im iranischen Parlament fordern Hardliner, der Iran solle das Atomabkommen gleich aufkündigen.

Auch Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei setzt sich immer deutlicher vom Atomvertrag ab. Er habe Ruhani und Sarif mehrmals gewarnt, dass die Entwicklung in die falsche Richtung gehe, sagte Khamenei kürzlich. Der heute 80-jährige Khamenei hatte den Vertrag vor vier Jahren zwar abgenickt, aber stets darauf geachtet, nicht als begeisterter Unterstützer der Abmachung aufzutreten. Deshalb fällt ihm die Distanzierung jetzt leicht.

Khamenei und andere Akteure in Teheran hegen nicht nur Misstrauen gegenüber dem Westen, sondern auch gegenüber Präsident Ruhani. Dieser hatte in den vergangenen Wochen mehr Machtbefugnisse für sich selbst gefordert, um die Wirtschaftsprobleme des Landes lösen zu können. Gegner des Präsidenten in rivalisierenden Machtzentren der Islamischen Republik befürchten eine Schmälerung des eigenen Einflusses, falls das Staatsoberhaupt gestärkt wird.