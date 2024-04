Auslieferung an die USA Hoffnungsschimmer für Julian Assange

Julian Assange darf sich ein klein wenig Hoffnung machen: Vielleicht findet der Justizmarathon um die Auslieferung des australischen Wikileaks-Gründers in die USA bald ein Ende. Der amerikanische Präsident Joe Biden wurde am Mittwoch gefragt, was er von dem Ansuchen Australiens halte, das nach der Aussetzung der Strafverfolgung von Assange ruft. „Wir erwägen das“, war die knappe Antwort des Präsidenten. Könnte das bedeuten, dass die amerikanischen Behörden von ihrer langjährigen Verfolgung ablassen? Zuvor hatte es schon Berichte im Wall Street Journal gegeben, dass das Justizministerium einen Deal vorbereite, nach dem Assange vorzeitig freikommen könnte. Seine Ehefrau Stella gab sich am Donnerstag gegenüber der BBC optimistisch: „Es ist ein gutes Zeichen. Die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung.“