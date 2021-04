Mit Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern : Hunderte Jugendliche liefern sich erneut Auseinandersetzungen mit Polizei in Belfast

Belfast In der Nacht kam es in der nordirischen Hauptstadt Belfast zu weiteren Ausschreitungen. Vorwiegend Jugendliche haben Polizisten mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails beworfen. Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer ein.

Trotz der parteiübergreifenden Aufrufe gegen Gewalt hat es in der nordirischen Stadt Belfast in der Nacht erneut Ausschreitungen gegeben. Hunderte überwiegend junge Menschen versammelten sich am Donnerstagabend im Westen der nordirischen Hauptstadt. Vermummte griffen Polizisten mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Brandsätzen an. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Die Regierung der britischen Provinz Nordirland hatte am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung die jüngste Gewalt in einer parteiübergreifenden Erklärung verurteilt. Diese sei „völlig inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen“, heißt es in der Erklärung, die in Belfast veröffentlicht wurde. Seit vergangener Woche kommt es in Nordirland immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen.