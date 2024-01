Erinnerungskultur Jugoslawien-Nachfolgestaaten renovieren Teil von Auschwitz-Birkenau

Die sechs Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawien werden einen Teil der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau renovieren. Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien unterzeichneten am Unesco-Sitz in Paris eine Vereinbarung zur Renovierung von Block 17 des einstigen Konzentrations- und Vernichtungslagers, wie die UN-Kulturorganisation am Donnerstag mitteilte. Dort soll demnach eine neue Dauerausstellung „über den Holocaust im früheren Jugoslawien und das Schicksal von deportierten Juden und Nicht-Juden“ entstehen.