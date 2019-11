Leichte Erdbeben nahe Teststation : Großbritannien stoppt Fracking

Einer der Standorte in Großbritannien, an denen das Fracking-Verfahren gestestet wurde (Archivbild).

London Umweltschützer und die britische Opposition sind hocherfreut über das Aus für die umstrittene Fracking-Technik zur Gasproduktion in Großbritannien. Grund dafür: Die Erde nahe einer Teststation hatte leicht gebebt.

„Dieser Sieg ist einer der größten, den die Klimabewegung je gesehen hat“, teilte die Klimaschutzorganisation 350.org am Samstag mit. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte, den Ausbau erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne zu beschleunigen. Die Regierung hatte am Freitagabend mitgeteilt, die Fracking-Technik dürfe in England nicht mehr genutzt werden.