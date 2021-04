Per Videoschalte : Aung San Suu Kyi fordert persönliches Treffen mit Anwälten in Myanmar

Aung San Suu Kyi fordert persönliches Treffen mit Anwälten in Myanmar

Per Videoschalte

Yangon Die gestürzte Regierungschefin hat erneut um ein persönliches Gespräch mit ihren Verteidigern gebeten. Die Justiz lehnt das bisher ab. Suu Kyi konnte ihre Forderung während eines virtuellen Gerichtstermins per Videoschalte aussprechen. Wo genau sie festgehalten wird, ist unklar.

Die entmachtete und festgesetzte Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi , hat bei einem virtuellen Gerichtstermin erneut ein persönliches Gespräch mit ihren Anwälten gefordert. Bislang hat die Justiz dies abgelehnt. Der ebenfalls im Zuge des Umsturzes vor zweieinhalb Monaten in Gewahrsam genommene Präsident Win Myint habe die gleiche Forderung gestellt, erklärte Min Min Soe, eine Anwältin aus dem Verteidigungsteam Suu Kyis, am Montag.

„Wir haben sie beide bei dem Verfahren per Videoschalte sehen können, und sie sahen gesund aus“, so die Anwältin. Wo Suu Kyi und Win Myint genau festgehalten werden, ist weiter unklar. Gegen die Friedensnobelpreisträgerin sei auch ein neuer Vorwurf wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen erhoben worden, so Min Min Soe. Details waren unklar. Es läuft bereits eine Klage gegen Suu Kyi im Zusammenhang mit dem Gesetz.