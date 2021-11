Aufruf zum Ausschluss sexuell übergriffiger Politiker : Aufruf in Frankreich mobilisiert gegen sexuelle Gewalt in der Politik

Aufruf in Frankreich mobilisiert gegen sexuelle Gewalt in der Politik

Blick auf Brücken an der Seine vor dem Eiffelturm. In Frankreich mobilisiert ein Aufruf gegen sexuelle Gewalt in der Politik. Foto: dpa/Ian Langsdon

Rund 300 Politikerinnen und im Politikbereich tätige Frauen in Frankreich haben einen Aufruf zum Ausschluss sexuell übergriffiger Politiker gestartet. Der Politikbetrieb müsse Täter aus seinen Reihen entfernen und bei der Nominierung von Kandidaten eine Vorbildfunktion einnehmen, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Aufruf im Anlauf zu den französischen Präsidenten- und Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Der Anspruch an die Integrität von Kandidaten und Politikern müsse auch deren Fähigkeit beinhalten, keine Gewalt auszuüben.