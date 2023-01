Moskauer Helsinki-Gruppe Auflösung ältester Menschenrechtsorganisation Russlands angeordnet

Ende Dezember hatte die Moskau-Abteilung des Justizministeriums einen Antrag gestellt und die „Auflösung der Moskauer Helsinki-Gruppe und ein Verbot ihrer Aktivitäten auf russischem Gebiet“ gefordert. Der Nichtregierungsorganisation wurde vorgeworfen, ihren regionalen Status verletzt zu haben, indem sie außerhalb von Moskau agierte. So habe die NGO Prozesse beobachtet und an Veranstaltungen regionaler Partner teilgenommen. Die Anwälte der Moskauer Helsinki-Gruppe kündigten umgehend an, in Berufung zu gehen.