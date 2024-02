Llyod Austin im Krankenhaus US-Verteidigungsminister übergibt Amtsgeschäfte an Stellvertreterin

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist im Krankenhaus und hat seine Amtsgeschäfte an Stellvertreterin Kathleen Hicks übergeben. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) hatte Pentagon-Sprecher Pat Ryder zunächst mitgeteilt, Austin sei um 14:20 Uhr mit Symptomen eines akuten Blasenproblems in eine Militärklinik bei Washington gebracht worden. Wenige Stunden später hieß es dann, Stellvertreterin Hicks habe um 16:55 Uhr seine Aufgaben übernommen. Der Vorsitzende der Generalstabschefs, das Weiße Haus und der Kongress seien in Kenntnis gesetzt worden.