Politische Verfolgung : Die Angst vor Erdogan ist immer da

Türkisch-griechischer Grenzübergang Pazarkule bei Edirne: Trotz starker Militärpräsenz entlang der Grenze zwischen den beiden Ländern gelingt es Flüchtlingen aus der Türkei, mit der Hilfe von Schleusern nach Griechenland zu gelangen. . Foto: AP/Emrah Gurel

Athen Wie ein türkischer Richter und seine Familie in Griechenland Schutz vor Verfolgung suchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerd Höhler

Mehmet erinnert sich an jedes Detail aus jener Nacht im September: „Kurz vor eins erreichten wir das andere Ufer des Flusses. Der Schmuggler rief: ‚Los, jetzt müsst Ihr laufen!‘ Wir sprangen an Land und rannten los, durch die Baumwollfelder, so schnell wir konnten. Wir hörten Rufe ‚Stopp, stopp‘ und sahen Suchscheinwerfer. Aber wir hetzten weiter durch die Nacht. Nur nicht stehenbleiben, dachte ich, nur nicht hinfallen. Wir zerrten die Kinder mit uns. Dann tauchten Häuser in der Dunkelheit vor uns auf – ein Dorf, eine Kirche. Da wusste ich: Wir hatten es geschafft, wir waren in Griechenland!“

So schildert der 42-jährige Mehmet O., wie er in einer dramatischen Flucht Ende September mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus der Türkei über den Grenzfluss Meric nach Griechenland kam. Mehmet und seine Frau Miray sind zwei von über 4400 türkischen Richtern und Staatsanwälten, die Präsident Recep Tayyip Erdogan im Rahmen seiner „Säuberungen“ nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 aus dem Staatsdienst entfernen ließ. In der Türkei drohen dem Ehepaar langjährige Haftstrafen.

Info Hunderttausende verhaftet oder entlassen Grundlage Nach dem Putschversuch vom 16. Juli 2016 ging die türkische Regierung auf der Basis von Notstandsgesetzen gegen mutmaßliche Putschisten vor. Betroffene Bis März 2019 wurden rund 500.000 Menschen verhaftet, von denen zu diesem Zeitpunkt etwa 30.000 in Haft saßen. Fast 200.000 öffentlich Bedienstete wurden entlassen.

Die beiden heißen in Wirklichkeit anders. Ihre wahren Namen dürfen nicht genannt, Fotos nicht veröffentlicht werden, um sie nicht zu gefährden. „Wir sind zwar nicht mehr in der Türkei, aber wirklich sicher fühlen wir uns auch hier in Griechenland nicht“, sagt Mehmet. Wir sitzen in einem belebten Café auf der Dachterrasse eines Kaufhauses. Der Blick geht auf den quirligen Syntagmaplatz. Gegenüber leuchtet die Sandsteinfassade des Parlamentsgebäudes rosafarben im Licht der untergehenden Sonne. Es ist ein warmer, friedlicher Herbstabend. Aber Mehmet ist unruhig. Immer wieder sieht er sich um. Schon häufig hat der türkische Geheimdienst in den vergangenen drei Jahren Regimekritiker im Ausland aufgespürt und in die Türkei entführt. Auch Mehmet hat in Athen Kleinbusse mit verdunkelten Scheiben und Diplomatenkennzeichen der türkischen Botschaft gesehen. „Erdogans Arm ist lang“, sagt er. Mehr als um seine eigene Sicherheit und die seiner Frau sorge er sich um seine drei Kinder, zwei Jungs im Alter von vier und acht, und eine dreijährige Tochter.

Mehmet ist ein kleiner Mann, fast zierlich. Schmale Hände, schwarzes Haar, die braunen Augen blicken durch eine altmodische Brille. Er sieht jünger aus als 42, wären da nicht die dunklen Ringe unter den Augen. Mehmet wirkt schüchtern. Als er von der Flucht der Familie über den Fluss erzählt, versagt seine Stimme. Er beginnt zu weinen.

Sieht so ein Terrorist aus? Genau das wirft ihm die türkische Justiz vor: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Gemeint ist die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch verantwortlich macht. Mehmet bestreitet jede Verbindung: „Ich gehe nicht mal in die Moschee und trinke Alkohol – wie soll ich da dieser Sekte angehören?“

Tatsächlich begannen Mehmets Probleme schon, als Gülen noch ein Mitstreiter Erdogans war und nicht dessen Erzfeind. Seit 2010 kritisierte der Richter in wissenschaftlichen Veröffentlichungen die wachsende Politisierung der türkischen Justiz und einen schleichenden Verlust ihrer Unabhängigkeit. Dass Mehmet diese Kritik auch in ausländischen Juristenforen verbreitete, machte die Sache nicht besser. Freunde und Kollegen warnten ihn: „Sei vorsichtig!“ Aber Mehmet sagt, er habe die Warnungen nicht ernst genommen. 2015 wurde er strafversetzt. Aus Ankara kam der Richter in eine Stadt im äußersten Osten der Türkei. Am 17. Juli 2016, zwei Tage nach dem Putschversuch, stürmten frühmorgens zwei Einheiten der türkischen Anti-Terror-Polizei seine Wohnung und nahmen ihn fest – wegen angeblicher Beteiligung an dem versuchten Umsturz. 530 Tage verbrachte der Richter in Untersuchungshaft, dann wurde er Ende Dezember 2017 entlassen, weil der Haftrichter keine hinreichenden Verdachtsmomente sah. Das Strafverfahren lief dennoch weiter.

Vergeblich versuchte Mehmet, einen Job zu finden. „Aber sie haben mich nicht mal als Kellner genommen“, sagt der Jurist. So geht es den meisten der 150.000 Staatsbediensteten, die im Zuge der „Säuberungen“ entlassen wurden. Sie verloren nicht nur ihre Arbeit, ihre Rentenansprüche und ihre Krankenversicherung. Weil ihre Namen und Adressen im Internet nachzulesen sind, haben sie auch so gut wie keine Chance auf einen Job. „Wir sind wie Aussätzige“, sagt Mehmet. Im Sommer 2019 entschloss sich die Familie zur Flucht. „Wir haben alles verkauft, um die Menschenschmuggler bezahlen zu können“, erzählt Mehmet. Treffpunkt war ein Park in Istanbul „Von dort haben die Schleuser uns zum Meric und dann in einem Boot über den Fluss gebracht.“ Nach zwei Tagen im Polizeigewahrsam kam die Familie nach Athen. Dort mietete Mehmet eine kleine Altbauwohnung. „Unsere Ersparnisse reichen noch für etwa drei Monate“, sagt der Familienvater. Er hofft jetzt auf Unterstützung vom UN-Flüchtlingshilfswerk.

Ende Oktober erfuhr Mehmet, dass er am 16. Oktober in Abwesenheit zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden ist, seine Frau zu sieben Jahren und sechs Monaten. Das Gericht erließ einen internationalen Haftbefehl gegen das Ehepaar. „Das Urteil zeigt: Es war richtig zu fliehen“, sagt Mehmet.

Die größte Sorge gilt jetzt seinen Kindern. „Die beiden Jüngsten sind noch zu klein, um unsere Situation überhaupt zu verstehen“, sagt Mehmet. „Aber unseren achtjährigen Sohn belastet das alles sehr, er hat Alpträume und kann nur schlafen, wenn wir ihn in unser Bett holen.“

Bis in Griechenland über die Asylanträge der fünfköpfigen Familie entschieden ist, kann es Jahre dauern. So lange will Mehmet nicht warten. Er möchte weg aus Griechenland, „weg von Erdogan, so weit wie möglich, am besten nach Deutschland“, wie er sagt. Doch für eine Weiterreise müsste er erneut Menschenschmuggler bezahlen, „und dieses Geld haben wir nicht“, sagt Mehmet.