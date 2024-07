Ikonische Fotos Bilder, mit denen Geschichte geschrieben wurde

Schon in dem Moment, als sich Trump kurz nach den Schüssen hinter sein Rednerpult duckt, sieht man Fotografen unten am Rande der Bühne von links nach rechts rennen – um sich trotz Gefahrenlage für das bestmögliche Motiv bereitzuhalten. Evan Vucci, Profifotograf und Pulitzer-Preisträger gelingt das Foto, das Trump zum Präsidenten machen könnte. Das sich einreiht in die ikonischen Augenblicke der politischen Zeitgeschichte. Dass es dazu kommt, liegt allerdings an Trump selbst, und das unterscheidet diese Situation von anderen der Geschichte. Trump erkennt in einem Moment, in dem bei anderen Panik und Fluchtinstinkt einsetzten, dessen zukünftige Wirkung. Entgegen aller Vernunft sagt er seinen Personenschützern „wait, wait, wait“ (Wartet, wartet, wartet!) – und reckt sich, am Ohr blutend, zur Kampfgeste empor. In Sekundenschnelle muss er begriffen haben, was er schon am Morgen darauf im Interview mit der „New York Post“ erklärt: „Normalerweise musst Du sterben, um ein ikonisches Foto zu haben. Durch Glück oder durch Gott – und viele Leute sagen, es war Gottes Werk – bin ich noch hier.“