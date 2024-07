Trauriges Ereignis Hunderte bei Trauerfeier für bei Trump-Kundgebung erschossenen Mann

Die Andacht fand am Mittwochabend (Ortszeit) in einem ländlichen Teil von Pennsylvania statt, geprägt von Weizenfeldern, Kirchen und Industrieparks. Die Menge versammelte sich außerhalb der Autorennstrecke Lernerville Speedway in Sarver und hielt bei Einbruch der Dunkelheit Kerzen und leuchtende Handys in die Höhe. Der Song „I Can Only Imagine“ von Comperatores Lieblingsmusikern, der christlichen Rockband MercyMe, wurde gespielt, während Bilder von ihm und seiner Familie auf einer Leinwand zu sehen waren. Für Donnerstag war eine zweite Trauerfeier geplant.