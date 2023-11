1963 in Dallas erschossen 60 Jahre nach Kennedy-Attentat – Biden würdigt Ex-Präsidenten

Kennedy war am 22. November 1963 in Dallas im Bundesstaat Texas erschossen worden. Noch am selben Tag nahmen Ermittler den mutmaßlichen Todesschützen Lee Harvey Oswald fest - nur zwei Tage darauf wurde Oswald während der Überführung in ein Gefängnis selbst erschossen. Dieser Umstand sowie unklare Beweise, widersprüchliche Aussagen und Fehler bei den Ermittlungen ließen Zweifel an der offiziellen Darstellung aufkommen, dass Oswald der alleinige Täter war. Bald schon kursierten die ersten Verschwörungstheorien, die bis heute andauern. Die US-Regierung veröffentlichte im vergangenen Jahr mehr als 13 000 bis dahin geheim gehaltene Dokumente im Zusammenhang mit dem Attentat.