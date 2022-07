Japanischer Ex-Regierungschef : Was über den Anschlag auf Shinzo Abe bekannt ist

Update Tokio Das Attentat auf den japanischen Ex-Regierungschef erschüttert die Welt. Was wir über den Tathergang, den Todeszeitpunkt und den mutmaßlichen Täter wissen.

Japans ehemaliger Ministerpräsident Shinzo Abe ist am Freitag einem tödlichen Attentat zum Opfer gefallen. Der 67-Jährige wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen und wenige Stunden danach von den behandelnden Ärzten für tot erklärt. Was bislang über die Tat bekannt ist:

Der Tatablauf

Abe hielt am Freitagvormittag auf einer Wahlkampfveranstaltung in der westjapanischen Stadt Nara eine Rede, als der Anschlag auf ihn verübt wurde. Er stand auf einer Bühne vor dem Yamato-Saidaiji-Bahnhof und warb vor den Wahlen zum Oberhaus des Parlaments am Sonntag für seinen Parteikollegen Kei Sato. Dieser gehört wie Abe der liberaldemokratischen Partei LPD an.