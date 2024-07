Donald Trump nach dem Attentat Vom Volksverführer zum Versöhner?

Tatsächlich blieb weiter unklar, was den 20-jährigen registrierten Republikaner angetrieben hatte, der das Feuer von einem Flachdach aus eröffnet hatte. Das FBI und andere Behörden ermitteln weiter. Präsident Biden und der Kongress kündigten an, zu untersuchen, wie es passieren konnte, dass der Attentäter nicht vorher vom Secret Service entdeckt wurde. Analysten bezweifeln, dass der angestrebte Imagewandel Trumps in dem aufgeheizten politischen Klima funktioniert. Unmittelbar nach dem Attentat hatten in den sozialen Medien die gegenseitigen Schuldzuweisungen begonnen.