Deutschland, Büchel

Am Standort Büchel in der Eifel lagern vermutlich zwischen 10 und 20 US-Atomwaffen des Typs B-61. Damit ist Büchel nach Angaben des BITS vermutlich der letzte verbleibende Lagerort für Atomwaffen in Deutschland. Geschlossen wurden in den Jahren zuvor die Standorte Nörvenich, Memmingen und Ramstein.