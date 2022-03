Gespräche mit Russland und Ukraine : IAEA meldet wichtigen diplomatischen Schritt für Akw-Sicherheit in der Ukraine

IAEA meldet wichtigen diplomatischen Schritt für Akw-Sicherheit in der Ukraine

Wien Nach Gesprächen in Antalya meldet die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die Regierungen Russlands und der Ukraine seien "bereit" zur Zusammenarbeit bei der Sicherheit der Atomanlagen im Kriegsgebiet.

"Wir hatten gute Gespräche, keine einfachen, aber ernsthafte Gespräche", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi nach seiner Rückkehr von Gesprächen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in der Türkei am Donnerstag.

"Beide Seiten sind sich einig, dass etwas getan werden muss", bekräftigte er. "Beide Seiten sind bereit, mit der IAEA zusammenzuarbeiten und sich zu engagieren". Er sagte, er werde versuchen, in den nächsten Tagen "etwas Konkreteres" vorzulegen. "Es ist eine sehr ernste Situation und wir müssen schnell handeln."

Zuvor hatte die IAEA gewarnt, dass sie die Verbindung zu den Überwachungssystemen in der von russischen Truppen eroberten Atomruine von Tschernobyl verloren habe. Da die Kommunikation mit dem ukrainischen Personal vor Ort selbst per E-Mail nicht mehr funktionierte, konnte die IAEA nicht sagen, ob ein Stromausfall in der Ruine mittlerweile wieder behoben war.