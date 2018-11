Alter Meiler an deutscher Grenze : Atomkraftwerk Fessenheim soll im Sommer 2020 geschlossen werden

Das französische Kernkraftwerk Fessenheim (Archivfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Paris Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim am Oberrhein wird im Sommer 2020 geschlossen. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag bei der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur Energiewende in Paris an.

Deutschland verlangt bereits seit Jahren die Abschaltung des pannenanfälligen Kraftwerks nahe Freiburg im Breisgau, das seit mehr als 40 Jahren am Netz ist.

(mro/AFP)