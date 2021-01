Machtwechsel im Weißen Haus : So hat der neue US-Präsident die Atom-Codes bekommen, ohne Trump zu treffen

So hat der neue US-Präsident die Atom-Codes bekommen, ohne Trump zu treffen

Den Atomkoffer trägt ein Mitglied (l.) der US-Streitkräfte, während Trump (nicht im Bild) an Bord eines Hubschraubers geht (Archivfoto vom 12.01.2021). Foto: dpa/Gerald Herbert

Washington Normalerweise findet bei einem Wechsel im Weißen Haus die Übergabe des Atomkoffers am Rande der Vereidigungsfeier statt. Weil Trump daran nicht teilnehmen wollte, musste sich die US-Regierung etwas einfallen lassen.

Mit seiner Amtseinführung hat US-Präsident Joe Biden am Mittwoch auch Zugang zu den Codes für das Atomwaffenarsenal erhalten. Aufgrund der Weigerung seines Vorgängers Donald Trump, an der Vereidigung in Washington teilzunehmen, konnte die Übergabe des Atomkoffers diesmal nicht wie üblich diskret hinter der Tribüne erfolgen.