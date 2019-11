Bericht der Atomenergiebehörde : Irans Schwerwasser-Bestände höher als in Atomabkommen erlaubt

Wien Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den im Atomabkommen festgelegten Grenzwert für Schwerwasser-Bestände überschritten.

Bei einer Kontrolle durch die IAEA seien am Sonntag Bestände in Höhe von 131,5 Tonnen festgestellt worden, teilte die Behörde am Montag in Wien mit. Laut dem internationalen Atomabkommen darf der Iran maximal 130 Tonnen schweres Wasser besitzen, mit dem Plutonium für die Herstellung von Atomwaffen produziert werden kann.