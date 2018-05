Atom-Abkommen: Angela Merkel wirbt für Verhandlungen mit Iran

Berlin Nach dem angekündigten US-Ausstieg aus dem Atomabkommen hat Kanzlerin Merkel mit dem iranischen Präsidenten Ruhani telefoniert. Sie bekräftigte, dass sie an den Vereinbarungen festhalten wolle, und warb für Verhandlungen.

In den Verhandlungen solle es etwa um das Raketenprogramm der Islamischen Republik und der Rolle des Landes in Syrien und im Jemen gehen, sagte Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert am Donnerstag nach einem Telefonat der Regierungschefin mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani. "Sie bekräftigte, dass Deutschland - wie auch Frankreich und Großbritannien - weiter an dem Nuklearabkommen mit Iran festhält, solange Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter erfüllt", teilte Seibert weiter mit. Der Mitteilung zufolge verurteilte Merkel auch die iranischen Angriffe auf israelische Militärstellungen auf den Golanhöhen und forderte die Führung in Teheran zur Deeskalation auf.