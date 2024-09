Asylpolitik in den Niederlanden Wenn der Notstand kompatibel wird

Analyse · Die niederländische Rechts-Koalition in Den Haag macht Ernst und verschärft den Kurs in der Asylpolitik drastisch. Doch was einst in Europa für Empörung gesorgt hätte, liegt nun im Trend.

14.09.2024 , 15:24 Uhr

Niederländische Polizisten im Einsatz (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Reichwein