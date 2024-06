Dekret des US-Präsidenten Biden verschärft US-Asylregeln für Grenze zu Mexiko

US-Präsident Joe Biden verschärft mitten im Wahlkampf die Regeln für Migranten, die illegal aus Mexiko in die USA einreisen. „Ich tue, was die Republikaner im Kongress sich weigern zu tun: Ich unternehme die notwendigen Schritte zur Sicherung unserer Grenze“, sagte der Demokrat am Dienstag in Washington. Zuvor hatte das Weiße Haus ein Dekret des Präsidenten veröffentlicht, wonach es unter bestimmten Umständen nicht mehr möglich sein soll, einen Asylantrag zu stellen. Die Maßnahmen sollten in der Nacht auf Mittwoch in Kraft treten.