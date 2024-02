Zweiter Verhandlungstag US-Anwälte im Assange-Verfahren am Zug

Assanges Anwälte argumentierten am ersten Tag der Anhörung am Dienstag, die amerikanischen Behörden wollten Assange dafür bestrafen, dass WikiLeaks Verbrechen der US-Regierung in einem noch nie da gewesenen Ausmaß aufgedeckt habe. Anwalt Edward Fitzgerald sagte, dass Assange in den USA ein gerechtes Verfahren verweigert werde, sollte er ausgeliefert werden. Vor dem Gerichtsgebäude in London versammelten sich auch am Mittwoch wieder Anhänger Assanges mit Plakaten wie „Lasst Julian Assange frei“ und „Keine Auslieferung“.