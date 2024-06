Wikileaks-Gründer vor Gericht Assange-Berufung gegen Auslieferung wird im Juli in London verhandelt

Die Berufung von Wikileaks-Gründer Julian Assanges gegen seine Auslieferung von Großbritannien an die USA soll im Juli vor dem High Court in London verhandelt werden. Vorgesehen ist eine zweitägige Anhörung am 9. und 10. Juli, wie ein Justizsprecher am Dienstag in der britischen Hauptstadt der Nachrichtenagentur PA zufolge sagte. Der High Court hatte einem entsprechenden Antrag des gebürtigen Australiers im Mai teilweise stattgegeben und damit eine unmittelbare Überstellung des 52-Jährigen an die USA abgewendet.