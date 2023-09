Aserbeidschans Militär attackiert Berg-Karabach Eine hochgefährliche Eskalation

Die Lage zwischen den beiden Kaukasus-Ländern ist höchst kompliziert. Armenien sieht sich als Schutzmacht der Landsleute in Berg-Karabach und hatte deren Unabhängigkeit, die freilich von keinem UN-Staat anerkannt wird, militärisch unterstützt. Das hatte Aserbaidschan in mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen korrigiert. Jetzt ist Baku dort weitgehend Herrin der Lage, allerdings herausgefordert durch die Minderheit, die sich dem Diktat Aserbaidschans nicht beugen will. Das Gebiet gehört zwar völkerrechtlich zu Aserbaidschan, gleichzeitig ist dieser Staat verpflichtet, Minderheitsrechte zu achten. Und das tut es nicht.