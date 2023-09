Konflikt zwischen Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan will Berg-Karabach kontrollieren - Proteste in Armenien

Nach dem vorläufigen Ende der Kämpfe in der umstrittenen Kaukasus-Region Berg-Karabach strebt das autoritär geführte Aserbaidschan nach eigenen Angaben eine „friedliche Wiedereingliederung“ des mehrheitlich von Armeniern bewohnten Gebiets in sein Territorium an. Es sei Baku gelungen, nach seinem Militäreinsatz gegen pro-armenische Kämpfer die „Souveränität wiederherzustellen“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Bei Protesten in Armenien kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.