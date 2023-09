Nach Blitzoffensive von Aserbaidschan Verzweifeltes Warten in Armenien auf Öffnung der Grenze zu Berg-Karabach

Die Menschen rauchen Kette und halten Pappbecher mit Kaffee in der Hand. Zugleich gucken sie besorgt auf die andere Seite des Tals - dorthin, wo Berg-Karabach liegt. Einige von ihnen sind seit Tagen hier am armenischen Checkpoint Kornidsor, der nur von einer Handvoll Soldaten bewacht wird. In ihren Autos übernachtend oder auch im Freien schlafend warten die Menschen darauf, dass die Grenze endlich geöffnet wird und ihre Familien und Freunde aus der umstrittenen Kaukasus-Enklave heraus können.