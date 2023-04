Ex-Gouverneur von Arkansas Weiterer innerparteilicher Herausforderer für Trump

Er werde seine Bewerbung für die Nominierung als Kandidat der Republikaner offiziell im April in Arkansas ankündigen, erklärte der 72-Jährige, der seit den 1980er Jahren in dem Staat politisch aktiv ist. Er war im Januar nach acht Jahren als Gouverneur aus dem Amt geschieden. Zuletzt hatte er seine Kritik an Trump verstärkt und erklärt, eine weitere Nominierung des Ex-Präsidenten wäre für die Republikaner das „schlimmste Szenario“ und würde 2024 vermutlich die Chancen des demokratischen Amtsinhabers Joe Biden erhöhen. Trump hatte seinen Hut bereits vor Wochen in den Ring geworfen.