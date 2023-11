Nach Einnahme von Bergkarabach Armenien meldet Festnahmen wegen geplanten „Terroranschlags“ auf Regierung

Am Freitag wird Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der armenischen Hauptstadt Eriwan erwartet. Sie will dort unter anderen ihren Amtskollegen Ararat Mirsojan treffen. Am Samstag reist Baerbock weiter nach Aserbaidschan, dort steht unter anderem ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Jeyhun Bairamow an.